Homem que espancou e estuprou idosa de 91 anos na noite de Natal é preso

Um homem que foi flagrado por familiares estuprando uma idosa de 91 anos em sua própria residência em 2023 finalmente foi preso.

De acordo com o portal de notícias Dol, Clauduardo Batalha dos Santos, que estava foragido, foi encontrado no município de Salvaterra, no Pará, durante um policiamento na foz do Rio Camará.

Após uma denúncia anônima informando que o acusado estava com mandado de prisão em aberto e que pretendia viajar para a capital do estado, os policiais o abordaram e prenderam enquanto ele aguardava a embarcação no porto.

O crime bárbaro ocorreu na noite de Natal de 2023, na comunidade do Chipaiá, na Ilha do Marajó. A vítima foi encontrada com arranhões no rosto, hematomas por todo o corpo e ferimentos na boca.

Familiares conseguiram flagrar a violência, pois a idosa que vivia na própria casa costumava a dormir com a luz acesa, mas uma neta estranhou que a avó estava com as luzes apagadas na casa e decidiu verificar o que estava acontecendo.

Durante a madrugada, a neta e o marido arrombaram uma janela e encontraram a idosa caída no chão, vestindo apenas uma calcinha. Clauduardo Batalha dos Santos, ainda estava na casa e foi capturado, mas conseguiu se desvencilhar e fugir.

