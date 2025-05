Buscas pelo corpo de Amanda Caroline continuam no rio Tietê e amiga da vítima faz pedido

Os bombeiros continuam as buscas pelo corpo de Amanda Caroline de Almeida, de 31 anos, que foi assassinada pelo ex-marido com quem viveu por 16 anos e teve três filhos, de 14, 7 e 5 anos.

O crime ocorreu em Osasco, na Grande São Paulo e as buscas se concentram no rio Tietê, local em que o ex-marido da vítima, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, confessou ter jogado seu corpo com a ajuda do seu irmão. Ambos estão presos.

De acordo com a CNN, uma amiga de Amanda fez um apelo no Instagram após o crime ocorrido na madrugada de domingo.

A publicitária Carol Mackert escreveu: “parem de nos matar” e agradeceu os bons momentos com Amanda.

“Você foi alegria na minha história. Obrigada por ter compartilhado sua vida comigo (…) aqui fica a tristeza e as saudades”, publicou.

Amanda estava separa de Carlos Eduardo há dois meses. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. A defesa informou que tanto ele quanto o irmão estão cooperando com as investigações.

