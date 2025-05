Pit bull solto invade escola e deixa seis crianças feridas durante ataque

Em um novo caso, pelo menos seis crianças foram atacadas por um cão da raça pit bull nesta quinta-feira (22), dentro da Escola Municipal Liberdade, no Rio de Janeiro.

Como detalhado pelo Portal 93 Notícias, o incidente, confirmado pelo Corpo de Bombeiros, ocorreu enquanto os alunos estavam no pátio da escola.

De acordo com relatos de funcionários, o animal teria invadido o espaço escolar de forma repentina, ferindo estudantes com mordidas e arranhões.

As vítimas, todas entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental, foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

A Prefeitura do Rio, por meio de sua equipe de zoonoses, conseguiu capturar o pitbull, que foi retirado do local. Ainda não se sabe como o animal entrou na escola ou quem é seu responsável.

Ainda de acordo com as informações, a Secretaria Municipal de Educação e a Polícia Civil devem abrir investigação para apurar falhas na segurança do colégio e as circunstâncias do ataque.

Com informações do Portal 93 Notícias