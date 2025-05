Pastor suspeito de cometer abusos sexuais em série e com extensa lista de vítimas é indiciado pela polícia

A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou um pastor de uma igreja de Belo Horizonte (MG) seis vezes por estupro, cinco vezes por violência sexual mediante fraude e duas vezes por importunação sexual.

Como detalhado pela CNN, o indiciamento do suspeito, de 51 anos, ocorreu nesta terça-feira (20).

Segundo as investigações, os crimes podem ter sido cometidos ao longo de duas décadas. De acordo com relatos, o primeiro abuso ocorreu no ano de 2003 e o último foi reportado em 2023, mas a denúncia que deu origem às investigações foi feita somente em abril deste ano.

Como identificado, o suspeito utilizava da palavra de Deus para praticar os crimes, cometendo os atos nas dependências da igreja.

Como estratégia, além de colocar as vítimas umas contra as outras, fazia questão de descredibilizar o comportamento e a vida social dessas mulheres perante a igreja para se manter impune.

Ainda de acordo com as informações, durante a apuração dos fatos, foi identificada a prática sexual contra uma adolescente de 12 anos, filha de uma das vítimas do investigado. Uma oitava mulher ainda deve formalizar a denúncia.

Com informações da CNN