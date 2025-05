Pai é preso após matar homem que enviou foto íntima para filha adolescente

Um homem de 41 anos foi preso após tramar e participar da morte de um jovem por ter enviado uma foto íntima para a filha dele.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, Jhonatan Carlos dos Santos Silva, de 25 anos, foi morto a tiros, na Grande Vitória, pelo pai da garota e um comparsa.

O crime aconteceu em dezembro de 2023, mas a polícia revelou o desfecho da história nesta semana.

Na época, o jovem enviou um nude para a garota com quem se relacionava. O pai dela viu e ficou revoltado. A idade da menina não foi divulgada.

Indo até a casa da vítima, Marcel desferiu chutes e socos, momento em que o outro homem que estava junto com ele efetuou cerca de 20 disparos. Logo depois, ele fugiu para o Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com as informações, com o avanço das investigações, Marcel foi preso por participar do assassinato. O comparsa, que disparou os tiros, segue foragido.

Com informações do site G1