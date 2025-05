Oito anos depois, filho que espancou e matou a própria mãe é condenado pela Justiça

A Justiça do Piauí condenou, nesta semana, Paulo Henrique Alexandre Silva por matar a própria mãe, Antônia Nunes e Silva, de 78 anos.

Como detalhado pelo site Cidade Verdade, o crime ocorreu em abril de 2017, na zona Sul de Teresina.

Conforme os autos, o réu espancou a vítima com socos e pancadas de bengala, chegando a arremessar a cabeça da vítima contra o chão.

No dia do crime, a polícia esteve no local pouco antes da morte, já que os dois estavam discutindo porque, supostamente, o filho havia chegado em casa sob efeito de drogas. No entanto, nada foi feito.

Conforme relato, ela tinha um histórico de ser vítima de agressões, mas sempre solicitava a soltura do filho.

No julgamento, foi decidida a condenação de Paulo Henrique por homicídio qualificado, com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e feminicídio, agravado pela reincidência, crime contra ascendente, aproveitando-se de relação doméstica, de coabitação ou hospitalidade, e contra pessoa maior de 60 anos.

Ainda de acordo com as informações, ele terá que cumprir 28 anos e 54 dias de prisão em regime fechado.

