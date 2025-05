Filhos são presos ao ocultar cadáver do pai dentro de casa por pelo menos 6 meses

Um caso chocante ocorreu esta semana na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, esta semana. Após denúncias, policiais chegam em uma residência e encontraram um cadáver morto por pelo menos 6 meses mantido em um cômodo vedado no quarto andar para não levantar suspeitas pelo cheiro.

De acordo com o TNH1, o corpo foi identificado como sendo de Dario Antonio Raffaele D’Ottavio, de 88 anos, nascido na Itália.

A denúncia veio por meio de vizinhos, que perceberam a ausência do idoso, que era considerado alguém simpático e muito conhecido no bairro.

Os filhos da vítima, Marcelo Marchese D’Ottavio e Tania Conceição Marchese D’Ottavio, foram presos pelo crime de ocultação de cadáver, resistência e lesão corporal.

A polícia agora investigará os “fortes indícios” que apontam que os dois teriam mantido o corpo do pai escondido com o objetivo de continuar recebendo rendimentos e benefícios de Dario.

Quando os policiais chegaram ao imóvel, onde os filhos viviam com o pai, Marcelo se mostrou agressivo e entrou em luta corporal. A irmã, Tania, tentou ajudar o irmão e investiu contra os policiais, mas os dois foram contidos e presos em flagrante.

Além do cadáver, os policiais da 37ª DP encontraram bens, aparentemente novos, o que reforçou a suspeita de que os dois se beneficiavam financeiramente dos recursos que o pai, possivelmente já morto, seguia recebendo.

O próximo passo das investigações é determinar a causa da morte do idoso, pois existem denúncias que indicam a possibilidade de homicídio praticado pelos próprios filhos.

