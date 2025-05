Filho acusado de matar mãe será transferido para internação psiquiátrica após decisão da Justiça

Acusado de matar a mãe dentro de um carro a caminho de Salvador, Filipe Lopes Cunha teve a prisão preventiva convertida em internação provisória pela Justiça da Bahia.

Como detalhado pelo site Bahia Notícias, a informação foi confirmada nesta semana.

Ex-secretária de assistência social de Santaluz, a vítima foi atingida por golpes de canivete.

Ela estava no banco da frente do carro conduzido pelo marido, quando o filho, que estava no banco de trás, passou a golpeá-la.

A ex-secretária chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu. O fato ocorreu no dia 9 de dezembro do ano passado.

Ainda de acordo com as informações, o corpo da ex-secretária foi velado na Câmara de Santaluz e sepultado no dia 11 de dezembro, sob forte comoção.

