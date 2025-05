Criança é abandonada e corpos dos pais são encontrados com dedos e unhas arrancados

Uma criança foi encontrada abandonada na zona leste de Manaus, após supostamente ter sido abandonada por membros de uma facção criminosa que matou seus pais.

De acordo com o portal Onda Digital, a menina seria filha do casal suspeito de envolvimento na morte do jovem jogador de futebol Ezequias Júnior Vieira dos Santos, de 19 anos, assassinado na noite de quarta-feira (21).

Os corpos dos pais da criança, Marcilene e Nerisson, foram encontrados nesta quinta-feira (22) e ambos estavam com as mãos amarradas, apresentavam marcas de tiros na cabeça, além de sinais de tortura, como mutilações, dedos e unhas arrancados.

O cenário de violência e brutal assassinado reforça a hipótese de acerto de contas e uma possível retaliação por parte de uma organização criminosa, com indícios de que o casal tenha sido alvo de uma execução planejada, possivelmente para evitar que informações sobre o assassinato do atleta fossem reveladas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da morte do jogador Ezequias. O crime teria ocorrido depois que ele defendeu a esposa de um caso de assédio durante uma partida de futebol.

A rápida repercussão do crime e a divulgação do vídeo teriam ajudado na identificação do casal como suspeitos. Menos de 24 horas depois, eles foram encontrados mortos, apontando assim uma “queima de arquivo”.

