Casal que já tinha trocado facadas continua junto e acontece tragédia presenciada por filha de 14 anos

Um feminicidio ocorrido na madrugada desta quinta-feira (22) se tornou notícia em em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Uma mulher identificada como Adriana Costa da Silva, 33 anos, foi morta a pauladas pelo próprio parceiro, que também tinha 33 anos e está foragido.

De acordo com o g1, Adriana foi morta na frente da filha, de 14 anos, que ligou imediatamente para polícia imediatamente após o crime e relatou que a relação de apenas seis meses era conturbada.

A menina confessou que ambos já tinham se esfaqueado em uma das discussões anteriores e dessa vez o suspeito teria consumido bebida alcoólica e iniciado uma discussão com a vítima, deixando a residência e retornando na madrugada, quando atacou Adriana com pauladas na cabeça até a morte.

O irmão da adolescente, de apenas 8 anos, também morava na casa, mas não estava no local no momento do crime.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil como feminicídio.