Após 16 anos de relacionamento e três filhos, homem mata e joga corpo da companheira no Rio Tietê

O acusado de matar a mãe de três filhos que teve o corpo jogado no Rio Tietê, em Osasco, em São Paulo, foi preso.

De acordo com o portal de notícias THN1, Amanda Caroline de Almeida estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (19), foi morta pelo ex-marido, pai de seus três filhos, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro.

O homem foi preso ao ser flagrado por câmeras de segurança aparentemente colocando o corpo da ex no porta-malas de um carro no dia do desaparecimento dela.

No boletim de ocorrência divulgado pela TV Globo, Carlos Eduardo confessou ter matado Amanda asfixiada por meio de esganadura e jogado o corpo dela no rio, com a ajuda do irmão.

O relacionamento com Amanda durou 16 anos e seus filhos tinham 14, 7 e 5 anos. No dia do crime, as crianças estavam na casa do pai, pois ela tinha marcado de sair com uma amiga. Ao voltar para casa, ela identificou o carro do ex estacionado e não foi mais vista por familiares, que prestaram queixa do desaparecimento.

O corpo de Amanda ainda não foi encontrado, mas Carlos Eduardo foi preso por feminicídio e ocultação de cadáver, ficando detido na cadeia pública da delegacia seccional de Osasco.

