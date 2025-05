Polícia prende fazendeiro foragido por estuprar menina de 11 anos

A Polícia Civil de Goiás prendeu, nesta terça-feira (20), um fazendeiro que estava foragido da Justiça por ter estuprado uma menina de 11 anos em 2018.

Como detalhado pelo Portal Excelência Notícias, ele estava na zona rural da cidade de Niquelândia, escondendo e trocando de lugar constantemente.

De acordo com a PC, apurou-se que, em março de 2018, a mãe da menor tinha um relacionamento amoroso com um funcionário do fazendeiro de 48 anos.

Na ocasião, a mulher saiu para tomar em um local, na companhia do marido, do bebê recém-nascido do casal, da menina de 11 anos e do casal.

Os dois então decidiram ir embora e deixaram a menina no local, a pedido do agressor, que estava com a namorada e o filho.

A menina de 11 anos teria consumido uísque e cerveja oferecidos pelo agressor. Após deixar a namorada em casa, ele seguiu com a criança. Ela acordou em sua cama, onde ele, seminu e se masturbando, ignorou sua resistência e cometeu o estupro.

Todavia, o caso só veio à tona em março de 2022, quando a menina, então com 15 anos, já morava com um segundo padrasto e revelou a situação. Foi ele quem acionou o Conselho Tutelar.

Buscas pelo agressor

Segundo relatado, o fazendeiro prestou depoimento à PC de Niquelândia pela primeira vez somente em março de 2023, ou seja, um ano após o caso ter sido formalmente denunciado.

Desde então, o acusado respondia ao processo por estupro de vulnerável em liberdade já que haviam se passado cinco anos do crime cometido em 2018.

Um ano e meio depois, em setembro de 2024, o Poder Judiciário expediu um novo mandado de prisão contra o fazendeiro, que foi preso nesta semana.

Com informações do Portal Excelência Notícias