Mãe termina presa ao entregar bebê ferido e sujo para babá

Uma mãe foi presa esta semana suspeita de maus-tratos contra a própria filha, uma criança de apenas três anos, em Paraíso das Águas, Mato Grosso do Sul.

De acordo com o portal O Correio News, a mulher de 22 anos, entregou a filha para uma babá, que se alarmou ao ver a criança machucada e em condições precárias de higiene.

Ao procurar um PAM (Pronto Atendimento Médico), o estado de saúde da menor levantou suspeitas de negligência e o Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.

As avaliações médicas indicaram que a criança tinha lesões pelo corpo em diferentes fases de cicatrização, o que pode indicar episódios recorrentes de negligência. Além disso, ela usava uma tala ortopédica no braço, resultado de uma fratura anterior, mas que estava sem os cuidados necessários e com sinais de má higienização.

A mãe da menina foi localizada e autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos majorado, que prevê aumento de pena quando a vítima é menor de 14 anos e o autor tem dever legal de cuidado ou proteção.

O caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar e a as investigações continuam na Polícia Civil para apurar detalhes do caso.

É importante recordar a importância de denunciar e destacar que as informações podem ser repassadas de forma anônima por meio dos canais oficiais da Polícia Civil ou do Conselho Tutelar.

