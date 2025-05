Em novo caso, idoso é atacado por pit bull durante passeio e fica com o corpo coberto de sangue

Em um novo caso envolvendo a raça pit bull, um idoso foi atacado nesta terça-feira (20), em Recife (PE), e precisou de atendimento médico de urgência.

Como detalhado pelo site G1, o ataque ocorreu quando a vítima homem passeava com seu cão de estimação tranquilamente.

Segundo o relato, o homem foi atacado ao tentar defender seu cachorro das mordidas do pit bull. Moradores ouviram os gritos na rua e correram para ajudar.

De acordo com uma testemunha, que presenciou o ataque, o pitbull tem histórico de ser agressivo com outros animais e fugiu da casa onde vive com outros quatro cães.

“Escutei o senhorzinho gritando e pensei que era alguma coisa com o cachorro dele, mas quando eu vi ele caído no chão, tentando ajudar o cachorro dele, eu vi que ele estava machucado, cheio de sangue. Eu corri pra ajudar, peguei um pedaço de pau para afastar o pitbull de perto deles e depois veio a filha da dona do cachorro ajudar. Queria muito ajudar o cachorro dele, porque ele o ama muito”, relatou.

O idoso ficou com um ferimento na perna esquerda e foi levado por vizinhos para uma unidade de saúde.

Ainda de acordo com as informações, o cachorro dele também ficou ferido, mas em menor gravidade.

Com informações do site G1