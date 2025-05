Avó é chamada em escola e descobre que neta de 12 anos foi estuprada por colegas

Uma adolescente de 12 anos denunciou que foi vítima de estupro em uma escola estadual e a violência teria sido cometida por dois garotos, que não tiveram suas idades divulgadas.

De acordo com o portal Sampi, o crime ocorreu em Várzea Grande, no Mato Grosso e a avó da vítima foi comunicada do ocorrido pela secretaria da unidade de ensino, mas na ocasião os agressores não foram identificados.

A avó, que cria a menina desde do primeiro ano de idade, registrou a ocorrência em delegacia

A avó, que cria a menina desde do primeiro ano de idade, registrou a ocorrência em delegacia

A adolescente foi ouvida por uma psicóloga e as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil, que deve tomar as providências cabíveis para esclarecer os fatos e garantir a proteção da vítima.

