Jovem que foi morto em emboscada pelo “amigo” e teve videogame roubado será sepultado

O corpo de Matheus Henrique de Campos, de 19 anos, que estava desaparecido desde 12 de maio, foi encontrado e será sepultado em Tatuí, no interior de São Paulo.

De acordo com o portal de notícias R7, a vítima desapareceu ao sair para vender um videogame antigo para um amigo de 21 anos, que posteriormente confessou ter atraído Matheus para uma emboscada, onde o esganou e apunhalou, escondendo o corpo em seguida em uma área de mata.

A mãe de Matheus declarou que o filho estava distanciado desse amigo e que o crime foi motivado após o assassino ver que o jovem estava saindo com outras pessoas. Ele ainda disse em depoimento que sentia inveja do apoio familiar que Matheus tinha.

Além de matar, o acusado roubou videogame e o celular da vítima e trocou em uma loja no centro da cidade. Ele também ligou para a mãe da vítima no dia do desaparecimento perguntando onde Matheus estava.

A Polícia Civil localizou o corpo após a confissão e prendeu o suspeito temporariamente. Ele deve responder por homicídio qualificado, furto e ocultação de cadáver.

