Homem mata bebê de um ano por acreditar que ela não é sua filha

Uma bebê de apenas um ano de idade foi encontrada sem vida, neste último final de semana, em sua residência em Cariacica, no Espírito Santo.

Como detalhado pelo Jornal do Vale, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte e identificou marcas de agressões no corpo da criança.

A mãe, de 19 anos, relatou que o companheiro trancou a criança em um cômodo e a espancou, alegando suspeitar que não era o pai biológico da menina.

A jovem também afirmou ter sido agredida por ele. O avô paterno acionou o Samu após encontrar a criança sem vida.

O homem se entregou à Polícia Civil no último domingo (18). Thiago Colodoni Barcelos confessou o crime na Delegacia Regional do município.

Ainda de acordo com as informações, o boletim de ocorrência confirma a confissão do crime por Thiago e o caso seguirá em investigação.

