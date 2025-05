Homem é preso pela polícia suspeito de matar o pai com requintes de crueldade e sair andando pelado pela rua

Um jovem de 22 anos foi baleado pela Polícia Militar e preso em Belo Horizonte (MG), na tarde deste domingo (18), suspeito de ter assassinado o pai de 87 anos a facadas. Além disso, ele também teria decapitado o gato da família.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site O Tempo, após o crime, ele andou nu pelas ruas da região e chegou a invadir uma igreja sem roupas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o rapaz caminhando e desafiando a polícia.

Segundo o relato, os policiais tentaram contê-lo com armas de choque, mas sem sucesso. Ele foi, então, atingido por um tiro, precisando passar por uma cirurgia.

O homem vivia com o pai, um policial civil aposentado, e a mãe. Ela, que estava fora no trabalho, foi avisada por vizinhos de que havia uma confusão em sua casa.

Ao chegar ao local, se deparou com o marido morto com múltiplas facadas e uma cravada no pescoço e com o gato da família sem a cabeça.

Ainda de acordo com as informações, à polícia, a mãe confirmou a suspeita de que o filho teria um transtorno psiquiátrico e convivia com surtos psicóticos. Ele também seria usuário de drogas, como cocaína.

Com informações do site O Tempo