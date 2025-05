Homem é preso em igreja suspeito de estuprar jovem após carona de moto

Um homem foi preso na noite de domingo (18) quando participava de um culto em uma igreja evangélica, em Santarém, oeste do Pará, suspeito de estuprar uma jovem após dar uma carona de moto a ela.

Como detalhado pelo site G1, a vítima do suposto estupro acionou a Polícia Militar relatando que na madrugada de domingo retornava para casa e que acabou aceitando carona de um mototaxista após muita insistência dele.

Ainda segundo a polícia, após chegar na casa da jovem, o suspeito teria praticado o estupro.

Com a denúncia, uma guarnição realizou buscas na casa do suspeito, mas ele não estava no local. Informada de que ele estaria em um culto, a PM foi até o local indicado onde ele foi localizado e preso.

O homem disse que espera por Justiça, e disse que está sendo vítima de uma armação da jovem.

Ele afirmou que era de madrugada, que ela estava sozinha e que chovia um pouco. Após aceitar a carona, ela teria dito que estava passando por dificuldades, momento em que ele teria oferecido dinheiro.

Segundo ele, ela teria aceitado e, na hora de ir embora da casa após a relação, ainda teria levado R$ 20.

Ainda de acordo com as informações, o caso será investigado pela Polícia Civil. O suspeito ainda vai passar por audiência de custódia.

Com informações do site G1