Filho flagra mãe desacordada sendo estuprada e agride suspeito com foice

A Polícia Militar prendeu neste domingo (18) um homem suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma mulher que estava desmaiada, na zona rural do município de Pedro II, no norte do Piauí.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Folha de Oeiras, o crime foi flagrado por um familiar da vítima, que interveio no momento da agressão, próximo a um bar.

Segundo o relatório, a dona do local informou o filho sobre o crime, possibilitando uma ação rápida para interromper o abuso, chegando, inclusive, a agredir o suspeito com uma foice.

Mesmo ferido, o suspeito conseguiu fugir. A PM foi acionada e realizou diligências em várias localidades da região, incluindo residências de familiares e áreas de mata próximas, no entanto sem êxito.

Horas depois, a PM recebeu uma denúncia anônima indicando o possível paradeiro do suspeito, sendo preso.

Ainda de acordo com as informações, a vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao hospital para realização dos exames legais, sendo posteriormente acompanhada à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Com informações do site Folha de Oeiras