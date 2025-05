Mulher marca encontro e foge após sofrer tentativa de estupro

Uma mulher denunciou que foi vítima de uma tentativa de estupro nesta semana, no município de Arapiraca, no Agreste de Alagoas.

Como detalhado pelo site TNH1, o suspeito ainda não foi encontrado.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava na casa de um suposto paquera, quando afirmou que sofreu uma tentativa de estupro.

Ela conseguiu fugir após chamar um mototaxista por aplicativo.

Aos prantos, a mulher abordou uma viatura e relatou o ocorrido. No entanto, ela não sabia informar o local do fato, apenas que ocorreu no bairro Primavera.

A mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

Em seguida, foi levada para a Central de Polícia Civil para realizar um Boletim de Ocorrência (B.O).

Ainda de acordo com as informações, o caso seguirá em investigação.

Com informações do site TNH1