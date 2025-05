Mulher tem dedo amputado em tentativa de estupro e homem é preso escondido em clínica

(Imagem Ilustrativa - Governo do Estado)

No Mato Grosso do Sul, uma mulher teve um dos dedos amputado durante tentativa de estupro, na cidade de Três Lagos, nesta semana.

ANÚNCIO

Segundo a polícia, durante a ação criminosa, o homem, de 42 anos, provocou um ferimento grave que resultou na amputação do dedo indicador da mulher.

Como detalhado pelo site G1, diante da gravidade, a Polícia Civil solicitou a prisão cautelar dele.

Após deferimento do pedido, houve informação de que o autor estaria em fuga na cidade de Paranaíba (MS), cidade a 179 km do local do crime.

Policiais civis o localizaram escondido em uma clínica de reabilitação.

Ainda de acordo com as informações, ele foi preso e responde por tentativa de estupro com resultado de lesão grave. O crime seguirá em investigação.

Com informações do site G1