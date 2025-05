Mãe leva adolescente de 13 anos para fazer teste de gravidez e namorado é preso por estupro

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante esta semana acusado de estupro de vulnerável, um crime inafiançável que prevê pena de 8 a 15 anos de prisão, na cidade de Patos de Minas.

De acordo com o portal de notícias Patos Hoje, o crime foi descoberto depois que a mãe da vítima, uma adolescente de 13 anos, a levou para realizar um teste de gravidez, que resultou negativo, em uma unidade de saúde.

Mesmo com os pais da menina confirmando que estavam cientes e consentiam com o relacionamento da filha com o jovem, a legislação brasileira considera crime qualquer relação sexual com menores de 14 anos, independentemente de consentimento, enquadrando o ato como estupro de vulnerável, no artigo 217-A do Código Penal.

A mãe confessou que a filha namorada a três meses e mantinha relações sexuais com o jovem, que morava na mesma residência com a família. Durante o atendimento médico, a equipe de saúde acionou as autoridades, que iniciaram as investigações.

O jovem foi localizado em um ônibus que estava parado em um posto de combustíveis em Patos de Minas e confessou aos policiais que mantinha relações sexuais com a adolescente.

Ele foi preso e encaminhado à delegacia para procedimentos legais. O Conselho Tutelar acompanha a vítima, que passará por testes para a identificação de doenças sexualmente transmissíveis e um novo teste de gravidez.

