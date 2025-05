Jovens são presos por estupro coletivo e divulgação de imagens na Internet

Dois jovens foram presos temporariamente suspeitos de participar de um estupro coletivo em Resende, no Rio de Janeiro, esta semana.

De acordo com o portal de notícias Diário do Vale, os suspeitos de 18 e 19 anos, cometeram o crime contra uma jovem de 18 anos. Um adolescente de 17 anos, envolvido no caso, também foi apreendido.

A investigação aponta que a vítima foi dopada durante uma festa onde teriam sido fornecidas bebidas alcoólicas e drogas a ela e a outras adolescentes.

Ainda de acordo com a polícia, após deixar o local, a jovem foi levada para um apartamento, onde os dois adultos teriam chegado posteriormente e cometido o abuso sexual.

Imagens do crime foram possivelmente compartilhadas em redes sociais e aplicativos de mensagens.

Os envolvidos responderão pelos crimes de estupro de vulnerável, fornecimento de drogas a menores e divulgação de cena de estupro.

