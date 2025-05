Jovem com esquizofrenia foge de unidade de saúde e tenta matar o pai a facadas

Em São Paulo, um jovem de 24 anos fugiu de uma Unidade de Pronto Atendimento e tentou matar o pai a facadas nesta quinta-feira (15).

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, o pai chegou a ser levado ao hospital, mas já teve alta. Além dele, a mãe também foi agredida pelo rapaz.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu em uma loja de salgados na cidade de Taubaté.

Como relatado, os pais do agressor relataram que solicitaram sua internação em uma unidade do CAPS, mas o médico responsável o encaminhou para a UPA, de onde o jovem acabou fugindo.

Ele havia sido internado por estar agressivo devido a um surto. Segundo a família, ele é esquizofrênico.

Ao chegar na loja de salgados, o jovem esfaqueou o pai na região do peito e na mão esquerda.

Ainda de acordo com as informações, a mãe tentou impedir o ataque e levou dois socos no rosto. Em seguida, o agressor fugiu em uma moto da família.

Com informações do site G1