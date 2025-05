Homem suspeito de matar esposa e sogra é executado a tiros um dia após o crime

O homem suspeito de matar a esposa e a sogra, em Luziânia (GO), foi encontrado morto dentro de uma casa, um dia após o crime. O crime ocorreu na região de Recanto das Emas, no Distrito Federal.

Como detalhado pelo site G1, o corpo de Alex Brito Alves da Cruz, de 37 anos, tinha marcas de tiros.

Na casa, a Polícia Militar do DF encontrou a motocicleta da vítima de feminicídio, usada na fuga do crime em Goiás, com uma faca escondida embaixo do banco.

No momento, a Polícia Civil trabalha com pelo menos duas possibilidades. Acerto de contas por dívida de drogas ou vingança pelo crime de duplo feminicídio em Luziânia.

Segundo a investigação, a morte de Alex aconteceu durante a madrugada, do dia 15. O autor dos disparos não havia sido localizado até o momento.

Crime bárbaro:

Andreia de Araújo Marinho, de 40 anos, e Maria José de Araújo Marinho, de 60, foram encontradas mortas em uma casa no Setor Dalva IV, em Luziânia, na madrugada de quarta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar de Goiás, além das duas, uma criança de 10 anos estava na residência.

Ainda de acordo com as informações, a menina foi encaminhada com ferimentos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A polícia suspeita de estupro de vulnerável.

Com informações do site G1