Filho é suspeito de matar o pai, esquartejar o cadáver e jogá-lo em rio para ocultar o crime

A Polícia do Paraná prendeu um jovem suspeito de matar o próprio pai, esquartejar o corpo do homem e jogá-lo em um rio, na cidade de São Mateus do Sul.

Como detalhado pelo site G1, a vítima foi identificada como Cícero de Sousa Guedes. Conhecido localmente como “Palhaço Chumbrega”, ele estava desaparecido desde a semana passada.

Nesta quinta-feira (15), o Corpo de Bombeiros realizou buscas pelo corpo do homem. As investigações iniciaram após o registro de um Boletim de Ocorrência.

Antes do desaparecimento, as testemunhas relataram uma briga entre pai e filho.

Segundo a Polícia Civil, ao ser encontrado e interrogado, o jovem confessou ter matado o pai e deu detalhes sobre o crime.

Ele também informou que esquartejou o corpo, acondicionou em sacos e os arremessou no rio.

Com isso, novas buscas foram realizadas no local indicado pelo suspeito, onde foram encontrados restos mortais da vítima.

Ainda de acordo com as informações, o filho da vítima foi detido em flagrante e a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em temporária, o que está sendo analisado pela Justiça.

Com informações do site G1