Professor é preso após polícia encontrar material de abuso sexual infantil em seu celular

A Polícia Civil da Bahia prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (14), um professor de Feira de Santana por armazenamento de pornografia infantil.

Como detalhado pelo site Terra, durante buscas no imóvel do suspeito, foi apreendido um aparelho celular que continha grande quantidade de imagens e vídeos com conteúdo de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, também foram encontrados conteúdos que teriam sido produzidos pelo professor.

Além disso, a polícia encontrou conversas do suspeito com menores por meio de grupos no Telegram e contatos diretos, indicando suspeita de estupro de vulnerável.

O professor confessou a posse do material pornográfico, a produção e atos. Ele está custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

A ação fez parte de uma operação, conduzida pela Polícia Federal, que mobilizou simultaneamente as Polícias Civis de 13 estados.

Ainda de acordo com as informações, os mandados têm como objetivo identificar e prender abusadores que compartilham, produzem e armazenam material de exploração sexual infanto-juvenil.

Com informações do site Terra