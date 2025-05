Pitbull de vizinho ataca criança no pescoço enquanto ela caminhava pela calçada

Em um novo caso, uma criança foi atacada por um cachorro da raça pit bull nesta quarta-feira (14), em Lajeado, no Rio Grande do Sul.

Como detalhado pelo site Agora No Vale, o caso aconteceu na calçada em frente a uma residência.

Segundo relato feito na Delegacia de Polícia, a menina caminhava perto de casa quando foi mordida no pescoço pelo animal.

O cão estaria preso no pátio da residência, mas a grade permitiria que ele projetasse a cabeça e parte do corpo para fora, alcançando a calçada.

A responsável pela vítima informou que já havia alertado o tutor do cachorro sobre o risco, pois o animal teria o hábito de tentar atacar pessoas que passam pelo local.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu as partes envolvidas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, à delegacia.

A família da criança manifestou interesse em representar criminalmente contra o responsável pelo cão.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal culposa.

Com informações do site Agora No Vale