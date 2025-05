Pai é preso suspeito de estuprar e engravidar a filha de 13 anos após confirmação por teste de DNA

Policiais civis do Rio de Janeiro prenderam, nesta semana, um homem suspeito de estuprar e engravidar a própria filha de apenas 13 anos, na Zona Norte do Rio.

Como detalhado pelo Portal O São Gonçalo, as investigações apontam que os abusos ocorreram em diversos momentos, enquanto a vítima morava com o pai e a família dele no Complexo do Chapadão.

A menor de idade era ameaçada pelo próprio pai para que os abusos não fossem descobertos.

Ao longo das investigações, o homem negou as acusações de abuso, o que foi desmentido por meio de exames de DNA, realizados com o apoio do Instituto de Pesquisas e Perícias em Genética Forense da Polícia (IPPGF).

O homem foi preso por policiais, em cumprimento a um mandado de prisão em aberto, e responderá pelo crime de estupro de vulnerável.

Ainda de acordo com as informações, a vítima realizou um aborto legal; entretanto, não há mais informações sobre seu estado de saúde.

Com informações do Portal O São Gonçalo