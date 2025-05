Justiça decide que casal que violentou, matou e queimou corpo de Julieta Hernandez continuará preso

A Justiça manteve as prisões preventivas de Thiago Agles da Silva e Deliomara dos Anjos Santos, acusados de matar e queimar o corpo da artista e viajante Julieta Hernandez, depois que ela foi estuprada pouco antes do Natal em 2023.

Julieta foi assassinada em Presidente Figueiredo, no Amazonas e seu corpo só foi encontrado 5 de janeiro de 2024.

A decisão foi tomada esta semana, durante audiência de instrução na Vara Única da Comarca do município e a juíza Tamiris Gualberto Figueiredo, foram ouviu a última testemunha do Ministério Público e os réus. O MP e a defesa optaram por apresentar as alegações finais por escrito, devido à complexidade do caso.

Os acusados respondem por latrocínio, estupro e ocultação de cadáver. A sentença será proferida após a apresentação dos memoriais pelas partes.

Relembre o caso Julieta Hernandez

Julieta era venezuelana e chegou ao Brasil em julho de 2016, permanecendo quatro anos viajando de bicicleta. Ela pedalava de volta ao país de origem quando foi morta.

Ela se hospedou na casa dos assassinos e o crime teria sido cometido por conta do roubo do celular da artista, aliado a uma briga do casal por ciúmes.

Na madrugada do ocorrido, o homem tentou roubar o celular da vítima, que reagiu e foi enforcada até perder a consciência. Depois, a esposa do Thiago, identificada como Deliomara, a mando do marido, amarrou as mãos e os pés de Julieta.

Segundo depoimento de Deliomara, ela ligou as luzes e, ao perceber que o marido estava estuprando a vítima, com ciúmes do marido, jogou álcool e ateou fogo nos dois. O casal tem 5 filhos, que estavam na casa enquanto tudo acontecia.

O corpo de Julieta foi enterrado em uma área de mata.

