Jovem é preso suspeito de matar a própria mãe de 52 anos de forma premeditada

Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil nesta semana suspeito de matar a própria mãe, no município de Goianésia do Pará. O crime ocorreu no último domingo (11), no dia das mães.

Como detalhado pelo site G1, a vítima, Raimunda Agostinha Gonçalves de Andrade, de 52 anos, foi morta na casa onde morava, durante a madrugada.

Logo depois, o jovem procurou espontaneamente a delegacia e disse em depoimento que a mãe tentou atacá-lo com uma faca.

Ele alegou legítima defesa e que matou a vítima durante uma luta corporal. Após o depoimento, foi liberado.

No entanto, a versão não convenceu a polícia, que identificou “inconsistências” durante as investigações e pediu a prisão do suspeito.

Ele foi detido na terça em um bairro distante cerca de dois quilômetros do local do crime. A equipe policial e a perícia identificaram indícios de premeditação.

Ainda de acordo com as informações, as investigações continuam para descobrir a motivação do crime.

Com informações do site G1