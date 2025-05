Homem é condenado pela Justiça por matar os quatro filhos com golpes de faca e por asfixia após separação

Após dois dias de julgamento, finalizado na noite desta quarta-feira (14), David da Silva Lemos foi condenado pela Justiça a 175 anos de prisão pela morte dos quatro filhos.

Como detalhado pelo site G1, o crime aconteceu em dezembro de 2022, em Alvorada (RS). David foi acusado de matar os filhos: Yasmin, de 11 anos; Donavan, de 8 anos; Giovanna, de 6 anos; e Kimberlly, de 3 anos.

Das vítimas, três foram encontradas com marcas de facadas e uma com asfixia.

A mãe das crianças, Thays da Silva Antunes, prestou depoimento no primeiro dia do júri (13) e disse estar “sem chão” após a morte dos quatro filhos. Ela confirmou que ele era muito possessivo e ciumento.

O interrogatório do réu aconteceu no segundo dia, mas ele optou por permanecer em silêncio. Outras testemunhas também estiveram presentes.

Com a sentença, ele não poderá recorrer da pena em liberdade.

Relembre o caso

As crianças foram encontradas mortas na casa onde estavam com o pai, quando familiares acionaram a polícia. David já havia deixado o local, mas foi encontrado no dia seguinte.

Segundo a polícia, ao ser preso, o homem disse que cometeu o crime e que deu calmante às crianças antes da morte.

A mãe das crianças e David tiveram um relacionamento por 11 anos. Eles haviam se separado há cerca de três meses antes do crime.

Ainda de acordo com as informações, o rompimento foi motivado por uma agressão. Na época, ela registrou um boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva. Segundo familiares, ele não aceitava o término.

Com informações do Portal G1