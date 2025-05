Pit bull escapa, ataca criança e é contido pelo pai que evita tragédia

Uma criança foi atacada por um cachorro da raça pitbull enquanto brincava com o irmão em frente à casa da tia, em Parauapebas (PA).

ANÚNCIO

Segundo testemunhas, o animal teria escapado da casa de um vizinho. O pitbull avançou diretamente sobre as crianças, provocando pânico entre os moradores da rua.

Como detalhado pelo Correio de Carajás, a vítima, uma menina cuja idade não foi divulgada, sofreu ferimentos graves, incluindo uma fratura exposta.

Ao ouvir os gritos pedindo socorro, o pai das crianças correu até o local e conseguiu conter o ataque com as próprias mãos. Ele abriu a boca do cachorro para libertar a criança.

A menina foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os primeiros cuidados médicos. O estado de saúde dela é estável.

Ainda de acordo com as informações, o dono do cachorro, de acordo com moradores, não prestou assistência após o ataque.

Com informações do site Correio de Carajás