Mãe pede socorro para criança de 2 anos e equipes identificam óbito de pelo menos 6 horas

Uma criança de apenas 2 anos foi encontrada morta em sua própria casa em Riacho Doce, no Litoral Norte de Maceió e o caso será investigado pela Polícia Cívil.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Alagoas Web, em depoimento afirmam que o pequeno Rhavy Abraão Alves de Lima, foi encontrado sem vida na cama da residência e sua mãe chamou então a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

As equipes de socorro constataram que a criança já estava morta havia cerca de seis horas e corpo apresentava hematomas leves na região abdominal, detalhes que deixaram as autoridades em alerta.

Segundo relatos da mãe à Polícia Civil, chamada posteriormente para investigar o caso, Rhavy vinha apresentando inchaços na cabeça e chegou a ser atendido em duas unidades de saúde recentemente, com suspeita de hidrocefalia.

A mulher relatou que saiu de casa pela manhã e, pouco depois, seu marido (pai da criança), ligou para informar que o menino não respirava mais.

O Instituto de Criminalística realizou uma avaliação inicial no local e não identificou sinais externos de violência compatíveis com agressão física, mas polícia aguarda os laudos técnicos que poderão esclarecer se houve negligência, violência ou causas clínicas por trás da morte do menino.