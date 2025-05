Idoso de quase 80 anos é preso por estupro de vulnerável

Um idoso de 76 anos foi preso pela Polícia Militar pelo crime de estupro de vulnerável, na tarde dessa segunda-feira (12), em Ponta Grossa, no Paraná.

De acordo com TN online, ele foi condenado judicialmente pelo crime e encaminhado sem resistir para a Penitenciária Estadual de Ponta Grossa.

O crime de estupro de vulnerável é tipificado no artigo 217-A do Código Penal e se refere a abusos cometidos contra menores de 14 anos, pessoas com enfermidades ou que não têm capacidade para oferecer consentimento.

