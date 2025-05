Homem que foi denunciado por estupro após sobrinha escrever bilhete também abusou de filha de 5 anos

A Polícia Civil do Paraná descobriu mais uma possível vítima do homem de 37 anos que foi denunciado por estupro após uma sobrinha de apenas 8 anos escrever um bilhete relatando os abusos.

Segundo a polícia, após ver o bilhete, a mãe conversou com as crianças e descobriu que a filha e o filho estavam sendo abusados pelo tio.

Como detalhado pelo site G1, o homem foi preso no dia 6 de maio. Ele foi interrogado nesta terça-feira (13), mas permaneceu em silêncio.

Com a apuração, foi descoberto que o homem também teria abusado da filha de 5 anos em Maringá. Até então, ele já era suspeito de estuprar cinco sobrinhos.

O homem tem mais dois filhos que não relataram abusos durante os depoimentos à polícia.

A Polícia Civil informou que concluiu o inquérito nesta terça-feira e indiciou o homem por estupro de vulnerável.

A PC também revelou que, segundo o relato das vítimas, o homem ameaçava as crianças para que não contassem aos pais sobre os abusos.

Durante as investigações, um jovem de 24 anos também foi identificado como vítima do homem. Os abusos teriam acontecido quando ele tinha entre 9 e 10 anos.

Ainda acordo com as informações, a Polícia também detalhou que o tio era muito próximo dos sobrinhos e oferecia um ambiente chamativo para as crianças, com brinquedos, jogos, computadores e presentes.

Com informações do site Correio de Carajás