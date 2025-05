Donos de pit bull que escapou e atacou menina enquanto ela andava de bicicleta são condenados pela Justiça

Um casal foi condenado a pagar mais de R$ 80 mil (valor convertido) em indenização pelo ataque brutal causado por seu pit bull a uma menina de 9 anos, em dezembro de 2021, na Argentina.

Como detalhado pelo site Crónica AR, o ataque ocorreu quando a menor andava de bicicleta em frente à sua casa e foi surpreendida pelo animal, que havia escapado da casa vizinha.

O cão grande a mordeu na cabeça, rosto, costas e pernas, causando ferimentos graves, incluindo a perda completa da orelha direita, que mais tarde teve que ser reconstruída por cirurgia.

Durante o julgamento, foi estabelecido que o cão pertencia aos réus e que, no momento do ataque, estava sem supervisão.

O tutor do pit bull recorreu da sentença, questionando as provas, o depoimento da vítima e o valor da multa.

No entanto, o Tribunal manteve a decisão e rejeitou todos os argumentos. A justiça enfatizou que o sofrimento emocional de uma menina atacada por um cachorro não requer perícia técnica para ser reconhecido.

Ainda de acordo com as informações, a justiça esclareceu que a atualização do valor da indenização com juros não configura qualquer irregularidade, mas sim busca preservar o real valor da indenização.

