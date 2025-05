Vídeo flagra momento em que cadela se recusa a abandonar tutor atropelado e entra em ambulância com ele

Viralizou recentemente nas redes sociais a demonstração de amor verdadeiro de uma cadelinha por seu tutor, que havia acabado de ser atropelado.

Como detalhado pelo site G1, o idoso de 69 anos foi vítima de um atropelamento na BR-386, no Rio Grande do Sul, na semana passada.

No entanto, a cadela que o acompanhava recusou-se a deixá-lo — nem durante o atendimento no asfalto, nem dentro da ambulância, nem na porta do hospital.

“Ao colocarmos ele na ambulância, ela pulou para dentro. E quem disse que tirava? Também não iríamos deixá-la lá, no meio do asfalto”, contou o socorrista Luiz Henrique Bohrer, que registrou o vídeo.

Durante o percurso até o hospital, na cidade de Soledade, a cachorra permaneceu imóvel, ao lado do dono. Ao chegarem, ela o acompanhou até a porta da emergência.

“É uma história incomum para a gente, que trabalha no socorro. Quando chegamos à ocorrência, fizemos todos os procedimentos e ela (a cadela) ficou do lado”, comentou.

Em virtude dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para um hospital em Passo Fundo. A identidade dele não foi divulgada.

Ainda de acordo com as informações, com isso, a cadela foi acolhida por uma ONG local, que vai cuidar dela até que o reencontro com o tutor seja possível. Confira:

Com informações do site G1