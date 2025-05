Músico Yamandu Costa é acusado de abuso e violência sexual; ele se manifestou nas redes

O reconhecido músico Yamandu Costa foi acusado de violência psicológica, física e sexual por uma mulher com quem se relacionou em Lisboa, onde mora atualmente.

De acordo com o portal Mais Vip, a ativista Inês Marinho foi quem relatou o sofrimento da vítima que chegou a ser agredida na presença do seu filho menor de idade no início de maio e as agressões se repetiram em um bar.

A mulher também acusa Yamandu de ter lhe administrado medicamentos para dormir, com a intenção de abusá-la sexualmente enquanto ela estava inconsciente.

Em um vídeo relacionado ao caso, Inês Marinho apresenta mensagens que supostamente foram enviadas pelo artista, nas quais ele pede desculpas e admite parte das acusações.

Além disso, a ativista disponibilizou a queixa-crime e o relatório do Instituto de Medicina Legal da Catalunha, na Espanha.

“Recebi com perplexidade e tristeza a informação a respeito de graves alegações. Nego veementemente o teor delas, assim como repudio qualquer tipo de violência. Aproveito para me solidarizar com as mulheres vítimas de abusos e informo que colaborei integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos”, afirmou Yamandu Costa em suas redes sociais.

