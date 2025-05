Mulher é acusada de matar segundo marido após passar por violência doméstica

Um caso dramático chamou a atenção em maio de 2025, quando uma mulher de 45 anos revelou ter matado o marido a pauladas e depois ateado fogo no corpo, pois era agredida quando o homem estava bêbado e drogado.

ANÚNCIO

De acordo com o Metrópoles, esta é a segunda vez que ela é envolvida em um caso de assassinato contra o próprio conjugue. Anteriormente, ela cumpriu pena de prisão por sete anos, porque foi condenada a 10, por ajudar um vizinho a matar o ex, sob a justificativa de que ele abusava sexualmente de sua filha de 13 anos.

No novo crime, que ocorreu em Jaú, no interior de São Paulo, deixar o cadáver do ex carbonizando por uma noite toda e depois jogar as cinzas em um rio.

A região está isolada para análise da perícia técnica, já que parte das cinzas caíram na beirada do local. Ela o queimou em uma área onde costumava incinerar lixo.

Antes de ser morto, a acusada contou que o homem chegou em casa bêbado e drogado, a agredindo e chegando a matar os dois cachorros do casal dizendo que eles estavam sumindo com as galinhas da família.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso está sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Central de Polícia Judiciária de Jaú. No entanto, ela está solta, pois não há “estado flagrancial” e a Justiça negou o pedido de prisão preventiva feito pelas autoridades.

Leia mais: Vítima vai com as roupas do próprio estuprador denunciar violência sexual

ANÚNCIO

Três homens confundem bebida alcoólica com veneno e dois deles terminam mortos

Adolescente com deficiência intelectual é estuprada e engravida de pastor

Treinador e pastor evangélico suspeito de crimes sexuais é preso; ao menos 12 vítimas