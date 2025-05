Mãe descobre estupro da filha por companheiro após esconder celular no quarto da vítima

Um homem de 43 anos foi preso acusado de estuprar a própria enteada de 12 anos em Beruri, em Manaus.

De acordo com o portal de notícias D 24 am, o crime era praticado desde 2023 e foi descoberto pela mãe da criança, que ao desconfiar, colocou um celular no quarto da filha para gravar.

A mãe ficou em alerta após notar mudanças no comportamento da filha e comentar com o parceiro que a levaria ao psicólogo, informação que também causou uma estranha reação no acusado.

Ao verificar o áudio, ela constatou que o homem tentava induzir a adolescente a negar que algo teria acontecido com ela.

“Após ter acesso a mídia, a mãe conversou com a vítima e ela revelou que estava sendo abusada pelo padrasto desde 10 anos. Com medo da reação do indivíduo, a genitora viajou para Manaus com a adolescente e procurou a Depca. Ainda na capital, a vítima foi submetida ao exame de conjunção carnal que confirmou o abuso sexual”, contou a delegada Rosane Ferreira, que atendeu o caso.

O homem fugiu de Beruri depois de perceber que a companheira havia saído de casa com a vítima, e passou a enviar mensagens por meio de redes sociais para elas.

Com um mandado de prisão preventiva do suspeito, ele foi localizado e está à disposição da Justiça.

