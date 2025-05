Julgamento de pai acusado de matar quatro filhos por não aceitar o término com a ex começa nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira (13) o julgamento de David da Silva Lemos, acusado de matar os quatro filhos dentro de casa, no Rio Grande do Sul. Ele está preso desde a época do crime, em 2022.

Como detalhado pelo site G1, o júri ocorrerá no Fórum de Alvorada, cidade onde as vítimas foram assassinadas.

Durante o julgamento, serão ouvidas onze testemunhas – três de acusação e quatro de defesa – além de outras quatro testemunhas indicadas pelas duas partes. Em seguida, haverá o interrogatório do réu. A previsão é de que o julgamento dure três dias.

A Defensoria Público, que representa David, informou que irá se manifestar somente no plenário do Tribunal do Júri.

As vítimas são os irmãos Yasmin, de 11 anos; Donavan, de 8 anos; Giovanna, de 6 anos; e Kimberlly, de 3 anos. Três foram encontradas com marcas de facadas e uma com asfixia.

A mãe das crianças tinha medida protetiva contra o acusado na época do crime.

Ainda de acordo com as informações, conforme a acusação, o crime foi motivado pela não aceitação do término de relacionamento com a ex-companheira, mãe das vítimas.

Com informações do site G1