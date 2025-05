Vítima vai com as roupas do próprio estuprador denunciar violência sexual

Um caso trágico aconteceu na manhã desta segunda-feira (12), em uma construção da cidade de Cerquilho, no interior de São Paulo.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Jornal Cruzeiro, a própria vítima foi denunciar o crime ainda vestida com as roupas do agressor e a Polícia Civil encontrou o homem dormindo no local junto a preservativos e as roupas íntimas da mulher.

Ao ser abordado, o homem confessou ser usuário de drogas e, já na delegacia, admitiu a autoria do crime. Ele possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e furto e deixou o sistema prisional fazia aproximadamente 10 meses.

A vítima, que possui diagnóstico de esquizofrenia e realiza tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade, foi obrigada pelo agressor a vestir as roupas dele para tentar ocultar o sangramento.

As investigações continuam.

Leia mais:

Três homens confundem bebida alcoólica com veneno e dois deles terminam mortos

Adolescente com deficiência intelectual é estuprada e engravida de pastor