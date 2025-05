Treinador e pastor evangélico suspeito de crimes sexuais é preso; ao menos 12 vítimas

Natanael Ribeiro de Moraes, de 30 anos, que é identificado como treinador de futsal e pastor evangélico, foi preso por suspeita de importunação sexual e estupro contra adolescentes e jovens de 14 a 20 anos.

De acordo com o portal de notícias Piauí Hoje, o caso ocorreu na Parnaíba pelo menos 12 vítimas denunciaram os crimes sexuais.

A polícia investiga se o acusado iniciou as violências quando ainda era pastor evangélico e quando liderava uma célula de jovens da igreja.

Atualmente, ele era agenciador esportivo e treinador, tendo contato direto com as vítimas por meio da Escola de Futsal Boca Júnior, localizada em Tutóia, no Maranhão.

A escola emitiu uma nota informando que Natanael foi desligado há quatro meses assim que surgiram as suspeitas sobre a conduta dele e que está à disposição das autoridade para investigação.

