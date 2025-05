Pai e mãe são presos pela polícia suspeitos de matar filho de apenas um mês de idade

Um casal foi preso por suspeita de matar o próprio filho, de pouco mais de um mês de idade, na cidade de Juazeiro do Norte (CE), neste domingo (11). A criança apresentava traumatismo, fraturas e lesões pelo corpo.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, os suspeitos levaram a vítima para uma unidade hospitalar, alegando que a criança estava com dificuldade de respirar, porém, o menino já chegou ao local sem vida.

De acordo com a Polícia Militar, durante o atendimento, os profissionais de saúde notaram sinais de agressões no corpo do bebê e acionaram a polícia.

A mãe, de 30 anos, e o pai, de 24 anos, foram capturados e levados à Delegacia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.

Em depoimento, a mulher alegou para a polícia que sofria de problemas psicológicos e relatou que o menino nasceu após gravidez indesejada. Já o pai negou as agressões.

Nas apurações, foi descoberto que há cerca de 15 dias a criança tinha dado entrada na unidade hospiltar com uma fratura no braço.

Na ocasião, a criança foi medicada e teve o braço engessado. A imobilização deveria ficar por mais de 15 dias, contudo, quando o bebê deu entrada no hospital sem vida, já estava sem o gesso.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, a ação reforçou a tese dos investigadores de que os genitores estavam tentando esconder que a criança vinha sofrendo maus-tratos.

Com informações do site G1