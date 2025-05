Mãe saca faca e tenta atacar homem de 43 anos suspeito de estuprar filha com deficiência intelectual

Um homem, de 43 anos, foi preso pela Polícia suspeito de estuprar uma jovem com doença mental, de 25 anos, em Belo Horizonte (MG). O crime foi registrado neste domingo (11).

ANÚNCIO

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem saiu de casa para comprar em uma loja do outro lado da rua, mas voltou três horas depois com a roupa bagunçada.

Como detalhado pelo site Estado de Minas, na volta, a tia relatou que sentiu perfume masculino no corpo da sobrinha e a questionou se ela tinha sido abusada por alguém. A vítima, então, a levou até a casa do suspeito, que atendeu a porta e demonstrou intimidade com a jovem.

Questionado, o suspeito disse que apenas deu um copo d’água à vítima. Durante a conversa, a mãe dela sacou uma faca, mas a tia interveio e a desarmou. Em seguida, a mãe deu um tapa no peito do suspeito.

Durante o atendimento à ocorrência, o homem foi até uma base da polícia e disse que estava sendo acusado de estupro e, com medo de ser linchado, fugiu.

Depois de ser levado para a Delegacia, o homem disse que a relação sexual aconteceu a pedido da vítima e durou dez minutos. Afirmou que a relação foi consensual e que não revelou antes por medo de ser linchado.

Ainda de acordo com as informações, o suspeito foi preso e o caso será investigado pela Polícia Civil.

ANÚNCIO

Com informações do site Estado de Minas