Jovem é suspeito de matar pai com facada no pescoço após discussão

Na manhã deste último domingo (11), um homem de 34 anos morreu após ser esfaqueado, em Sorocaba (SP).

Como detalhado pelo site G1, o filho da vítima, que tem 19 anos, é suspeito do crime e fugiu do local.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência de briga familiar foi atendida após o suspeito ir para a casa da mãe, alegando que estava na casa do pai e que ele havia tentado lhe matar.

Em seguida, ele voltou para a casa da vítima com armas perfurocortantes.

Neste momento, a mãe do suspeito acionou a PM e informou o endereço da vítima, mas ao chegar no local, a equipe encontrou o homem já morto, com um ferimento no pescoço e uma faca de cozinha ao lado do corpo.

Ainda segundo a corporação, o suspeito fugiu do local com o carro da mãe.

Ainda de acordo com as informações, a perícia foi acionada e a Polícia Civil segue com as investigações para localizar o suspeito.

