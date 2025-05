Adolescente com deficiência intelectual é estuprada e engravida de pastor

Um pastor de 60 anos está preso de forma preventiva por estupro de vulnerável contra uma adolescente com deficiência intelectual.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Se ligue Bahia, o acusado foi detido em de Salvador no fim de semana, depois da adolescente engravidar em decorrência dos abusos sexuais reiterados.

A polícia identificou que o religioso utilizou sua posição para conquistar a confiança da família da vítima e as violências sexuais passou a ser praticada quando a jovem foi autorizada a viajar com ele.

A família da adolescente somente tomou conhecimento dos abusos após observar alterações físicas no corpo da jovem e descobrir a gravidez de quatro meses.

Ele irá judicialmente com base nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, além da Lei de Abuso de Autoridade.