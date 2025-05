Família de criança estuprada em banheiro de supermercado pede justiça, pois pastor acusado foi liberado

A família de uma vítima de estupro pede justiça após o criminoso confessar a violência e ser liberado mesmo assim em São José dos Campos.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Sampi, uma menina de 9 anos que foi estuprada no banheiro de um supermercado, por José Lucas dos Santos Pereira, de 44 anos, que se identifica como DJ e pastor.

O autor do crime foi levado à delegacia e confessou a violência, mas foi liberado mesmo assim, o que causou uma grande revolta.

O criminoso foi descoberto porque enviou por engano fotos da violência sexual para o irmão da vítima, um adolescente de 15 anos.

O estupro aconteceu no dia 6 de abril e a polícia justifica que a liberação, ocorreu porque já havia passado 24 horas do crime.

De acordo com a polícia, o homem arrastou a criança para dentro do banheiro do supermercado e além de estuprar a criança, fotografou o ato.

Por engano, no dia 7 de abril, ele enviou as fotos para o celular do irmão da vítima, que comunicou a família e as autoridades foram acionadas.

ANÚNCIO

“Na delegacia, foi constatado que o fato ocorrera há mais de 24 horas, não sendo possível a prisão em flagrante do criminoso. Partes foram ouvidas e liberadas”, informou a PM que levou o caso à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde o crime foi confessado.

A família da vítima, revoltada, cobra justiça. Após a liberação na delegacia, o DJ ainda teria ameaçado o adolescente que denunciou o crime, segundo o relato da família.

Leia mais: Mãe acusada de tortura comemorou perda de guarda de filha bebê com fotos nas redes